  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''AK Parti'ye geçeceği'' iddia edilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama

''AK Parti'ye geçeceği'' iddia edilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama

''AK Parti'ye geçeceği'' iddia edilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama
Güncelleme:

CHP'li belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin yankıları ssürerken CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafa Bozbey'in de partisinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP’li Bursa Belediye Başkanı Bozbey'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Yerel seçimlerde CHP'den Bursa Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, hakkında "AKP'ye geçme ihtimali yüksek" şeklinde yayılan iddiaları yalanladı.

Bozbey, kendisi hakkında bugün bazı medya organları ve sosyal medyada yayılan iddialara sert yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Bozbey, "Bu iddiaları dikkate bile almıyorum, bizler işimizin başındayız" dedi.

İddiaların kaynağının belirsiz olduğunu ifade eden Bozbey, "Kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir. Onlar başka şeylerin peşindeler" diye konuştu.

Bozbey'in konuşmasında ilgili kısım şöyle:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren katılımcı, şeffaf ve özellikle hiç kimseyi ötekileştirmeden bu hizmeti Bursalılara sunuyoruz. Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler ve kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir. Bizler işimizin başında proje üretirken vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler. Bursa, bize bir buçuk sene önce onay verdi. Bursalının taleplerini yerine getirme konusunda ve Bursalılara hizmet etme konusunda güvendi. Bu güven doğrultusunda da bu emaneti onların istediği, arzuladığı şekliyle devam ettiriyoruz. Bursalıları seviyorum. Bursalılar kenetlendi. Bu kenetlenmeyi, bu birleşmeyi asla hiç kmse bozamayacaktır."

text-ad
Etiketler belediye bursa bursa büyükşehir Bursa Büyükşehir Belediyesi büyükşehir belediyesi ak parti CHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'na sıfır noktadaki binlerce sıfır km araç kamerada İstanbul Boğazı'na sıfır noktadaki binlerce sıfır km araç kamerada CHP'li 16'ncı belediye başkanı da tutuklandı, Mansur Yavaş resti çekti! CHP'li 16'ncı belediye başkanı da tutuklandı, Mansur Yavaş resti çekti! Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama Bahçeli'den Özel hakkında çok ağır ifadeler Bahçeli'den Özel hakkında çok ağır ifadeler Araç sahipleri dikkat! Artık takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak! Araç sahipleri dikkat! Artık takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak! Eşini öldürüp, aylarca küvette saklayıp, konulduğu cezaevinden firar etti! Eşini öldürüp, aylarca küvette saklayıp, konulduğu cezaevinden firar etti! Bir sosyal medya cinayeti daha: Pınar Altuğ'u da öldürdüler! Bir sosyal medya cinayeti daha: Pınar Altuğ'u da öldürdüler! Melis Sezen'i cesur dekolteli tercihi nedeniyle fena ''ti''ye aldılar! Melis Sezen'i cesur dekolteli tercihi nedeniyle fena ''ti''ye aldılar! Otoyoldaki trafik teröristleri kamerada: Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyoldaki trafik teröristleri kamerada: Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da... Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da...
Hadise de Nicki Minaj akımına katılıp, akımın hakkını verdi Hadise de Nicki Minaj akımına katılıp, akımın hakkını verdi İstanbul'da servisin test sürüşünde 17 milyon liralık Ferrari kazası... İstanbul'da servisin test sürüşünde 17 milyon liralık Ferrari kazası... Süper Lig'te yeni sezonda koltuğuna veda eden ilk teknik direktörü o oldu Süper Lig'te yeni sezonda koltuğuna veda eden ilk teknik direktörü o oldu Balıkesir sabaha kadar depremlerle sarsıldı Balıkesir sabaha kadar depremlerle sarsıldı Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: ''Namusuma dokundu'' Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: ''Namusuma dokundu'' Korkulan oldu... Bir cennetimiz yok oldu, Türkiye'nin coğrafi haritası değişti! Korkulan oldu... Bir cennetimiz yok oldu, Türkiye'nin coğrafi haritası değişti! Seda Sayan, makyajsız aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti Seda Sayan, makyajsız aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti Liposuction ameliyatı için Türkiye'ye gelen gurbetçi kadının hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için Türkiye'ye gelen gurbetçi kadının hastaneden cenazesi çıktı ''Bay Kemal''i kızdırdılar: Mansur Yavaş iddiasına ilk yanıt! ''Bay Kemal''i kızdırdılar: Mansur Yavaş iddiasına ilk yanıt!