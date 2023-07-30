Akbelen'de 40 kişiye gözaltı! 2 jandarma personeli açığa alındı

Jandarma Genel Komutanlığı, Akbelen'de ağaç kesimlerini protesto eden 40 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca 2 jandarma personelinin açığa alındığı açıklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde, Muğla 1'inci İdari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen karara istinaden 24 Temmuz 2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce saha çalışması başlatıldığı belirtilerek, "Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'nca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir" denildi.

MAHMUT TANAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Açıklamada ayrıca "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli de açığa alınmıştır. Milletvekili Mahmut Tanal, 29 Temmuz 2023 günü çalışma alanına gelerek yasal mevzuat çerçevesinde ve hukuka uygun olarak aldığı tedbirleri yerine getiren tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatı'nın personeline saldırgan ve provokatif davranışlarda bulunmuştur. Kahraman Türk Jandarması'na karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup, hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

DHA