İçişleri Bakanlığı, Mahmut Tanal için harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, Akbelen'de jandarma personeline ''Eşkıya'' diyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı kınadı ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Muğla’nın Milas İlçesinde Akbelen ormanında bulanan termik santralin maden sahasının genişletme çalışmalarının ardından bir grup bölgede eylem yapmaya başladı. Eyleme CHP’li vekil Mahmut Tanal da destek verdi.

"FİŞLEME YAPAMAZSINIZ"

Jandarmanın göstericilerin kimlik bilgilerini almasına sinirlenen Mahmut Tanal, "Burada fişleme yapamazsınız" diyerek tepki gösterdi. Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" şeklindeki sözlerine Tanal, "Fişleme yapamazsınız. Bu üniformaya yazık günah. Eşkıya gibi hareket edemezsiniz" diye cevap verdi.

TANAL, JANDARMAYI KOVALADI

Tanal, vatandaşların kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı jandarmadan almaya çalıştı. Jandarma kağıdı vermedi. Tanal ile jandarma astsubayı arasında kovalamaca yaşandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bölgede jandarma ile tartışan Tanal’ın jandarma personeline “Eşkıya” demesinin üzerine İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Tanal’ı kınadı. Ayrıca konu ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı açıklanan paylaşımda, “Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir ‘Kanun ordusudur’ ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza ‘eşkıya’ diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İHA