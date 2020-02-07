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  3. 07 Şubat 2020 07:55

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Akdeniz'de On İki Ada açıklarında saat 06.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın bölge Muğla'nın  Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derrinliğin, 10.3 olarak açıkladı.

KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.

DHA

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