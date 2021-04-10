AKINCI PT-3 bir testi daha geçti!

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı ''AKINCI PT-3'' orta irtifa testini başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter'dan AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3’ün orta irtifa testi başarıyla tamamlandı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Bayraktar, AKINCI PT-3’in orta irtifa testini video mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında "AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. Hani nasıl desem; Orta irtifada da akıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerine yer verdi.