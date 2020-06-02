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  3. 02 Haziran 2020 17:41

Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli ile görüştü

İnfaz düzenlemesinin ardından cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli ile görüştü
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Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Çakıcı, Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı.

Alaattin Çakıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim. Alaattin Çakıcı" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, bir açıklamasında ''Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen Alaattin Çakıcı" ifadelerini kullanmıştı.

16 yıl cezaevinde yatan Alattin Çakıcı tahliye olduktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mektubu yazmıştı.

İHA

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