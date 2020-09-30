Albayrak'ın 'bakmadığı' dolar, euro ve altında dikkat çeken rakamlar

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik jeopolitik riskleri artırarak TL cinsi yatırım araçlarına satış baskısı getirirken, dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) takiben atılan normalleşme adımları izleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artışı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap kısıtlamaları ve aktif rasyosunu gevşetme adımlarının ardından bugün mevduatta stopaj yıl sonuna kadar düşürüldü. Ayrıca bugün altın ve döviz işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) de yüzde 1'den binde 2'ye indirildi.

Dün 7,85 lira seviyesini aşan dolar/TL, 7,78 TL'den, Euro/TL 9,11 TL'den, Sterlin/TL ise 9,99 TL'den işlem görüyor.

Altının ONS'u 1.884 dolar alış/satış fiyatından işlem görüyor.

Gram altın 467/471 TL'den, çeyrek altın 758/774 TL'den, Cumhuriyet altını 3.121/3.152 TL'den işlem görüyor.

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