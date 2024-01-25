Ali Koç'la girdiği diyalog olay olan garson kovuldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir etkinlikte kokteyllerin içinde ne olduğunu sorduğu garsonun işine son verildi.

Ali Koç'un kokteyllerin içinde ne olduğunu bilmediğini düşündüğü garson Mertcan Kanmaz, olayın ardından işten çıkarıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden video yayımlayan Kaçmaz, yaşanan olayın kendisine iki zararı olduğunu belirterek, "Biri linçlendim. İkincisi bir de işimden oldum. Bu konunun daha fazla uzatılmasını istemiyorum" dedi.

Ali Koç'la diyaloğu gündem olan garson yaşananları anlattı

Kaçmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda bir olay olmuştu biliyorsunuz. İnsanlar ikiye ayrıldı. Bir kısmı Ali Bey'i linçlendi, bir kısmı da olayı normalleştirdi. Beyaz TV'de bir açıklama yapmıştım. Herkes benim Ali Bey'den para aldığı düşündü. Arkadaşlar ben kimseden para almadım. Hatta Ali Bey'in ekibinden kimse bana ulaşmadı. Keşke ulaşsalardı. En azından Ali Bey'le konuşma fırsatı yakalardım. Çünkü karanlıkta ben suratını bile görmedim. Tanısaydım giderdim. Ali Bey'in bunu tamamen şaka amaçlı yaptığını düşünüyorum. Bunun bana iki zararı oldu. Biri linçlendim. İkincisi bir de işimden oldum. Bu konunun daha fazla uzatılmasını istemiyorum. Herkese teşekkürler ve iyi günler."