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Ali Palabıyık'tan TFF başkanı Büyükekşi hakkında çok ağır suçlama

Ali Palabıyık'tan TFF başkanı Büyükekşi hakkında çok ağır suçlama
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Türkiye, MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'ın Halil Umut Meler'e saha içine girip attığı yumruğun şokunu yaşamaya devam ederken, FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyıkyapay zeka ile yapıldığı belirtilen hakem atamalarının TFF Başkanı Büyükekşi tarafından yapıldığını öne sürdü.

Eski hakem Ali Palabıyık, hakem atamalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Palabıyık, "Mehmet Büyükekşi hakem atamalarında her zaman son sözü söyler. Atamalar masasına gelir o onaylar veya reddeder. Bu atamaların nasıl yapıldığının kimse bilmiyor" dedi.

Habertürk yayınında konuşan Palabıyık şunları söyledi: "VAR konusu Türkiye'de kangren oldu. Günden güne de problem artıyor. VAR hakemlerinin eğitim seviyesini artırmadığımız sürece bunu devam ettirmek zor. VAR hakem kadrosu kısıtlı. Son dönemdeki hatalar akıl almaz duruma geldi, anlam veremiyoruz."

Palabıyık, "Hakemler algoritma ile atanır, Mehmet Büyükekşi'nin önüne gelir. Mehmet Büyükekşi hangi maçı, hangi hakemin yöneteceğine karar verir. Hakemlerle bu kadar iç içe olan, bu kadar hakemlere müdahil olan, her şeye karışan bir TFF başkanı hiç görmedim. " şeklinde konuştu. 

'HAKEMLERE BASKI YAPTI'

Hakemliği döneminde Büyükekşi'nin kendisine "kasıtlı olarak yanlış karar veriyorsun" dediğini de belirten Palabıyık, Halil Umut Meler'e saldırı sonrası liglerin devam etmesi hakkında da şunları söyledi: "Futbolun devam etmesi gerekiyor. Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere baskı yaptı. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı."

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Etiketler Eski hakem Ali Palabıyık Ali Palabıyık tff Türkiye futbol federasyonu mehmet büyükekşi hakem atamaları mhk yapay zeka
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