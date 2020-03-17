Alışverişte ''seç-al'' satışı yasaklansın!

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye çağrıda bulundu.

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Doğan, tüm sebze ve meyve satışlarında tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması ve vatandaşa ‘seç-al’ şeklindeki satışın yasaklanmasını istedi.

“Tüm market, manav ve pazarlarda sebze ve meyvelerin seç-al yöntemiyle alınması yasaklanmalı” ifadelerini kullanan Doğan, aynı ürüne birden fazla kişi tarafından dokunulduğunu, bu şekilde virüsün yayılabileceğini dile getirdi.

‘Satışlar düşer’

Uncalı semtindeki Pazartesi Semt Pazarı’nda tezgah açan Ercan Ceylani, kendilerinin bunu isteyeceğini ancak vatandaşın istemeyeceğini söyledi. 15 yıllık pazarcı Ceylani, seçmece sisteminin kaldırılmasının satışları düşüreceğini ifade etti.

‘Pazarcılar da parayı elliyor’

Müşterilerden Süleyman Baskın, “Düzgün koyarlarsa seçmeden alırım. Ama maalesef karışık koyuyorlar. Seçerek alırım” dedi.

Bir diğer müşteri Burcu Özer, şunları söyledi: “Virüslü insan öksürdüğü zaman virüsü her zaman her türlü bulaştırır. Seçmemek mantıklı gelmedi. Öne farklı arkaya farklı ürün koyarlar. Esnaf sürekli parayı elliyor. Onun ürünü ellemesi ne kadar mantıklı?”

‘Ödemeler ertelensin’

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, okullar tatil edildiği için otobüs, servis, kantin ve kırtasiye gibi işletmelerde sıkıntı yaşandığını belirtti.

Ülkeler arası seyahat engelinin artması nedeniyle esnafın da iş yapamaz hale geldiğini anlatan Dere, mart ayındaki vergi, SSK prim ödemeleri ve e-haciz gibi işlemlerin temmuza kadar ertelenmesi gerektiğini söyledi.