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  3. 1 Ocak'ta başlayacak: Alkol ve sigara satışına kamera kaydı zorunluluğu geldi

Alkol ve sigara satışına kamera kaydı zorunluluğu geldi

Alkol ve sigara satışına kamera kaydı zorunluluğu geldi
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Alkol ve sigara satışı ruhsatı bulunan işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişliyor. Kamera sistemi kurmayanlara Kabahatler Kanunu kapsamında ceza verilecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul’da da alkol ve sigara satan iş yerleri güvenlik kamerası kurulumlarını 1 Ocak’a kadar tamamlamaları konusunda uyarıldı. Buna göre güvenlik kamera sistemi satış alanı ile tüm giriş /çıkış ve varsa otoparkı, değişik açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek ve kurulan sistem yüz tanımaya elverişli nitelikte ve buna uygun biçimde kurulacak.

Güvenlik kameraları yeterli çözünürlükte olacak. Karanlık ortamda net kayıt yapabilecek. Gece görüşlü olacak ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilecek. Görüntü kayıtları, en az 30 gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak. Arşiv görüntülerine gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek.

Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu’nun “emre aykırı davranış” maddesinden ceza verilecek.

Türkiye Gazetesi

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