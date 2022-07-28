Almanya'dan Türkiye'ye sürpriz ziyaret

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'yi "vazgeçilmez bir ortak" şeklinde niteleyerek, diplomatik olarak yakınlaşma çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye'ye yapacağı üç günlük ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemde yerini korurken, iki NATO ülkesine yapılan bu çifte ziyaretin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Baerbock, "NATO müttefikleri ile Avrupalı ??ortaklar arasındaki uyum hiç bu kadar önemli olmamıştı" dedi.

Baerbock ayrıca, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilime değinerek, "Sorunlar, artan gerilimlerle değil, görüşmeler yoluyla çözülmelidir. NATO ortakları arasında askeri tehditlere izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK'

Annalena Baerbock, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarını takdir ederek, Ukrayna'dan tahıl ihracatına yönelik ablukanın sona erdirilmesi konusunda yapılan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Baerbock, Türkiye ziyaretine ilişkin, "Türkiye ile bazı temel farklılıklarımızın olduğu konuları ele alacağız. Bunlar, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu ve insan hakları... Bu noktada yollarımızın tekrar birleşmesini sağlamalıyız" diye konuştu.

Baerbock ayrıca, Türkiye ile iş birliği alanlarının geliştirilmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye vazgeçilmez bir ortaktır ve bize yakın bir ülkedir. İki ülke halkının da ortak bir kalbi var. Bu yüzden siyasi olarak daha fazla uzaklaşmamamız benim için önemli" dedi.

BAERBOCK'UN YUNANİSTAN VE TÜRKİYE ZİYARETİ

Annalena Baerbock, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret edecek.

Baerbock, Cuma günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşmelerde bulunacak.

Alman basınına göre Baerbock, Ankara'ya gelmeden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'da görüşecek.