Altın uçuşa geçti; dolar ve Euro da zirvede

Piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'ndaki dövize karşı değer kaybı sürerken, özellikle altın ve gümüş başta olmak üzere değerli madenlerde yükseliş devam ediyor.

AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı dolar kuru 17,98 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırmıştı. Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

İç piyasada bu hafta gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlaında olacak. Enflasyon haziran sonu itibariyle yıllık bazda yüzde 78,62 seviyesine yükselmişti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,90 TL'den başlayan Dolar 17,95 TL'den, 18,42 TL'den başlayan Euro 18,38 TL'den, 21,97 TL'den başlayan Sterlin ise 21,90 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.772 dolardan,

1.021 TL'den başlayan Gram altın 1.023 TL'den,

1.641 TL'den başlayan çeyrek altın 1.644 TL'den,

6.753 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.769 TL'den,

11,67 TL'den başlayan Gümüş ise 11,73 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 22 bin 807 dolardan, Ethereum ise bin 579 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları