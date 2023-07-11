Altın ve Euro'dan yeni rekor! Dolar da zirvede

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte 11 Temmuz Salı Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından döviz kuru yükselişini katlamış ve dolar ve eurodan art arda rekorlar gelmişti. Piyasalarda Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürerken Dolar, Euro ve altın başta olmak üzere döviz ve değerli metaller zirvedeki seyrini sürdürüyor.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,77 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Gram altın 1.627 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi. Faiz kararından bugüne TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 10, Haziran ayında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Gram altında yükseliş devam eder mi?

Analistler ise yurt içi piyasada gram altının yükseliş seyrini koruması için ons altındaki 1935 dolar seviyesinin kritik öneme sahip olacağını belirtiyor. Buna göre, son dönemlerde dolar/TL’deki yükselişin desteğiyle rekor tazeleyen gram altının, ons altından destek alması durumunda yeni rekor seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, ons altında 1935 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gerçekleşmediği takdirde gram altının da satış baskısıyla karşılaşabileceğini belirtiyor.

ABD'de enflasyon verileri açıklanacak

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,10 TL'den başlayan Dolar 26,10 TL'den,

28,74 TL'den başlayan Euro 28,70 TL'den,

33,62 TL'den başlayan Sterlin 33,67 TL'den,

18,56 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,59 TL'den işlem görüyor.