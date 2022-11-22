Altın yeniden yükselişe geçti; gözler Dolar ve Euro'da

Piyasalar Merkez Bankası'nın merakla beklenen politika faizi karar haftasına da hızlı giriş yaptı. Döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda çalkantılı bir hafta daha geride kalırken, yeni hafta yine hareketli başladı. Hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini (TÜFE) ekim ayındaki yüzde 67,78 seviyesinden yüzde 68,06'ya çıkmış, 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21,17'den yüzde 20,76'ya düşmüştü. TCMB'nin düzenlediği kasım anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti.

Bu hafta TCMB'den gelecek olan ve merakla beklenen politika faiz kararı öncesinde piyasalar yine yüksekten seyrediyor.

Dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon endişeleri para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, Çin’de artan Kovid-19 vaka sayıları da piyasaları baskılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri dünkü konuşmalarında nihai faiz oranına ilişkin ipucu vermezken, ABD’de resesyon fiyatlamaları güçlenmeye devam ediyor.

Analistler, veri gündemiyle birlikte Fed’in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yarın açıklanacak tutanaklarda, gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,62 TL'den başlayan Dolar 18,62 TL'den,

19,10 TL'den başlayan Euro 19,11 TL'den,

22,07 TL'den başlayan Sterlin 22,06 TL'den,

13,13 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,13 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,6220 lira, euronun satış fiyatı ise 19,0910 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.744 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.742 Dolar'dan,

1.044 TL'den başlayan Gram altın 1.043 TL'den,

1.679 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.678 TL'den,

6.907 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.904 TL'den,

12,66 TL'den başlayan Gümüş ise 12,64 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise,

Güne 15.781 Dolar'dan başlayan Bitcoin 15.733 Dolar'dan,

1.099 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.092 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Jeopolitik gerginliklere ilişkin endişelerin azalmasıyla, brent petrol fiyatlarındaki düşüş sınırlı kaldı.

Güne 87,87 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 87,67 Dolar'dan işlem görüyor.

GEÇEN HAFTA HANGİ YATIRIM ARAÇLARI KAZANDIRDI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,60, Euro/TL yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 0,41 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,60, Euro/TL yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 0,41 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.446,58 ve en yüksek 4.784,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,60 artarak 4.526,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 değer kaybıyla 1.050 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 7.035 liraya geriledi.

EN ÇOK KIYMETLİ MADENLER FONLARI KAZANDIRDI

Geçen hafta sonu 1.723 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.722 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,41 yükselişle 18,6210 liraya, Euro da yüzde 0,60 artarak 19,2350 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,78 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,53 ile “Kıymetli Madenler Fonları” oldu.

PİYASALAR MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARINI BEKLİYOR: İŞTE EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayındaki toplantısını 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirip merakla beklenen faiz kararını duyuracak.

YÜZDE 10.5'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından piyasalar perşembe günü açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

150 BAZ PUAN İNECEĞİ GÖRÜŞÜNDELER

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ise Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.