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  3. 07 Nisan 2018 17:23

Amanoslar'da 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Hatay Valiliği, Amanos Dağları'na düzenlenen operasyonda 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Amanoslar'da 6 PKK'lı terörist öldürüldü
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Hatay Valiliği, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' adı verilen operasyonda, Amanos Dağları'nda eylem hazırlığı içinde olan ve aralarında lider kadronun da bulunduğu 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Valilik, güvenlik güçlerinin 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' adı verilen operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen istihbari faaliyetler kapsamında, 6 Nisan 2018 Cuma günü Hatay ili Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında bir grup teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile saat 19.20 sıralarında yakın hava destekli operasyon gerçekleştirilmiştir. 26 Mart 2018 günü teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un adının verildiği operasyonda, aralarında lider kadronun da bulunduğu 6 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet M-16 tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri sürdürülmektedir."

DHA

amanoslar , terörist , pkk
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