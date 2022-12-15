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Ambulans tırla çarpıştı; 1 çocuk öldü; 5 kişi de yaralandı

Ambulans tırla çarpıştı; 1 çocuk öldü; 5 kişi de yaralandı
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Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki 6 yaşındaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 4'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl-Batman yol ayrımında, Silvan Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır'a sevki yapılan 6 yaşındaki hasta Cennet C'yi (6) taşıyan ambulans Murat M. idaresindeki tırla çarpıştı.

AA'nın haberine göre çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans takla atarak devrildi, tır da yön levhasına çarparak durabildi.

Kazada, hasta Cennet C. ve yakını Bilal C. ile sağlık çalışanları Mekiye A, Mehmet B, Mervan Ö. ve Yunus A. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 6 yaşındaki Cennet C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etiketler ambulans tır kaza trafik kazası
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