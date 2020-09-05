Ambulans uçak AK Partili vekilin oğlu için havalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 22 yaşındaki oğlu Batuhan Elitaş, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi İntaniye Servisinden koronavirüs tedavisi için ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledildi.

Ankara'da ''VIP koronavirüs hastası'' iddiaları

Ankara'nın en yoğun ilçelerinden olan Çankaya, Keçiören ve ve Sincan'daki filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlık çalışanları, Ankara’da VIP hasta dönemi başladığını, bu kişilere belirlenen algoritmaya uymamasına ve semptom göstermemesine rağmen test yaptırıldığını ileri sürmüştü.

Ankara'da ''VIP koronavirüs hastası'' skandalı!





