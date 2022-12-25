Ankara Müftüsü’nden yenilecek ve yenilmeyecek hayvanlarla ilgili fetva

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, verdiği fetvada zebra ve çekirge eti yemenin helal olduğunu söyledi.

AK Parti milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek ve yenilemeyecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Çınar helal olan kara hayvanlarına koyun, keçi, deve, bağırtlak kuşu, dağ keçisi, ceylan, zebra ve çekirge gibi hayvanları gösterdi. Türkiye’de etinin satışının yapılmadığı bilinen ve yalnızca hayvanat bahçesinde bulunan zebraların, “etinin yenmesi helal” hayvanlar arasında gösterilmesi dikkat çekti. ABD’de bir kilosu ortalama 4 bin TL olan zebra etinin satışı dünyada tartışma konusu olmuştu. Zebraların bazı türleri tükenirken bazı türleri ise tehdit altında.