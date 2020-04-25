Ankara’da 175 sağlık çalışanının koronavirüsü testi pozitif çıktı!

Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, ”24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyid edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısı 175’e yükselmiştir” denildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye'de corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 600’e, toplam vaka sayısı ise 104 bin 912’ye ulaştı. Son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, can kaybı 2600 oldu.