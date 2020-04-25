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  3. 25 Nisan 2020 10:22

Ankara’da 175 sağlık çalışanının koronavirüsü testi pozitif çıktı!

Türkiye'nin son koronavirüs rakamlarına göre vaka sayısı 104 bin 912 olarak açıklanırken, Ankara Tabip Odası, Ankara'da 175 sağlık çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ankara’da 175 sağlık çalışanının koronavirüsü testi pozitif çıktı!
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Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, ”24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyid edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısı 175’e yükselmiştir” denildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye'de corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 600’e, toplam vaka sayısı ise 104 bin 912’ye ulaştı. Son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, can kaybı 2600 oldu.

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