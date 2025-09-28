Ankara'da casus kamera operasyonu

  1. Anasayfa
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da internetten dinleme ve görüntü alma cihazları satan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internetten dinleme ve görüntü alma cihazları satan şüphelinin Çankaya ilçesinde yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şüphelinin evinde yapılan aramada; daha önce çeşitli turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve özel hayatı ihlal eden; 30 dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş eşya, 23 görüntü ve ses alma cihazı, 6 gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 GPS takip cihazı, 1 radar tespit cihazı ele geçirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şüphelinin cihazları internet üzerinden sattığının belirlendiğini kaydederek, "Ürünlerin; içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve internet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi. EGM KOM Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum" dedi. 

DHA

