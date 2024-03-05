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Ankara'da Gazze zirvesi

Ankara'da Gazze zirvesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz.

Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır.

Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir.

 

Etiketler gazze zirve ankara
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