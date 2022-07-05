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Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale

Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale

Ankara’da izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale gerçekleştirdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruba yönelik polis ekipleri şehir merkezi genelinde güvenlik önlemleri aldı. Kalabalık bölgelerde çevik kuvvet ekibi hazır halde bekledi. Ara sokaklarda toplanan eylemciler, yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemcilere biber gazı ve kalkanlarla müdahale ederek eylemcileri gözaltına aldı.

Etiketler anlara lgbt
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