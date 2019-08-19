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  3. 19 Ağustos 2019 20:26

Ankara'da kayyum eylemine gözaltı !

Üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasını protesto etmek isteyenlere Ankara’da da polis izin vermedi. Çok sayıda kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Ankara'da kayyum eylemine gözaltı !
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Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasını protesto etmek için Ankara’da, Sakarya Caddesi’nde toplananlara polis engel oldu.

HDP Ankara İl Örgütü’nün çağrısıyla yapılmak istenen basın açıklamasına izin vermeyen polis toplananları kalkanlarla alandan uzaklaştırdı. Ara sokaklarda da devam eden polisin müdahalesi sırasında kayyumları protesto edenler yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

'Kayyum' protestosunda Ahmet Şık yerde sürüklendi

‘BUNU DA GÖZALTINA AL’

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Sakarya Caddesi’nin ardından polis Bayındır Sokak ve Mithatpaşa istikametinde bulunan eylemcileri de gözaltına aldı. Trafiğin işlediği sırada polis eylemcileri işaret ederek, “Bunu da gözaltına al” dedi. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de polisin kalkanlı müdahalesinden etkilendi.

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