Ankara'da şok iddia: ''Mülteciler zorla sınıra taşınıyor''

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılara engel olmayacağını açıklamasının ardından Türkiye- Yunanistan sınırında göçmenlerin bekleyişleri sürüyor. Göçmen kaçakçıları aracılığıyla şişme botlar ile sınırı geçmeye çalışan mülteciler, Yunanistan polisinin sert müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor, iki sınır arasındaki serbest bölgede sınırı geçme umudu ile bekliyor. Öte yandan Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulan mültecilerin, iradeleri dışında gece yarısı kaldırılan otobüsler ile Yunanistan sınırına bırakıldıkları, merkezin boşaltıldığı iddia ediliyor.

GazeteDuvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi Başkanı Sadık Onur Gelbal, Akyurt’ta sığınmacıların 29 Ocak Cumartesi gecesinden bu yana rızaları dışında otobüsler ile sınıra taşındıklarını iddia etti. Baro olarak geri gönderme merkezinde şu ana kadar incele yapamadıklarını, içeri dahi girmekte zorluk yaşadıklarını ifade eden Gelbal, müvekkilleri ile görüşmeye giden meslektaşlarından sığınmacıların zorla sınıra taşındıklarına ilişkin birçok şikâyet aldıklarını kaydetti.

‘İÇERİDE GİTMEYE DİRENEN 7 KİŞİ KALDI’

Akyurt’taki geri gönderme merkezindeki sığınmacıların 6 otobüs ile sınıra taşındığını, içeride gitmeye direnen 7 kişinin kaldığını belirten Gelbal, “29 Ocak akşamı bizzat meslektaşımın yaşadığı, şahit olduğu olay dâhilinde sığınmacıların otobüslere bindirilerek iradeleri dışında sınıra taşındığı bilgisini aldık. Avukat arkadaşımız müvekkilinin burada devam eden davası olduğu halde rızası dışında otobüse bindirildiği, engel olamadığı yönünde bana bilgi verdi. Göç idaresi yetkilileri, geri gönderme merkezini 6 otobüs ile boşaltmışlar. İçerideki bir mülteciden gelen bilgiye göre sadece gitmeye direnen 7 kişi kalmış” diye konuştu.

AVUKATINI ARADI, ‘BENİ ZORLA GÖTÜRÜYORLAR’ DEDİ

Ankara Barosu avukatlarından Ebru Beşe de, “Avukat hakları merkezinden bir meslektaşımız geri gönderme merkezindeki müvekkili ile görüştürülmediği için tutanak tutmaya gittiğinde merkez boştu. Göç idaresinin araçları ile gönderildiklerine ilişkin duyumlar alıyoruz” dedi.

Ankara Barosu’na kayıtlı ismini vermek istemeyen bir avukat da Akyurt GGM’de bulunan müvekkilinin kendisine telefonla ulaşarak, “Beni zorla götürüyorlar” dediğini, bunun üzerine gece yarısı geri gönderme merkezine gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

“O akşam müvekkilim beni aradı ve “Beni zorla götürüyorlar” dedi. O akşam gittik, aşağıda hiçbir yetkili inmedi. Açıklama da yapılmadı. Kapıda bir sürü otobüs vardı. Benim müvekkilim ‘gitmeyeceğim’ diye aşırı ısrarcı olunca gönderilmemiş. Önceki gün gittiğimde de oradaydı. Ama o akşam herkes götürülürken sorun olacak diye tedirgin olduk. Avukat olarak biz cezaevine dahil her yere girebiliyoruz. Geri gönderme merkezine girmekte zorlanıyoruz. Sığınmacıların söylediğine göre o gece 6-7 otobüs, yani yaklaşık 250-300 insan gönderildiği söyleniyor.”