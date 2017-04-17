Ankara'da tartışma yaratan görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya dönüşü tartışma yaratacak görüntülere neden oldu. Keçiören Belediyesi ve Pursaklar Belediyesi'ne bağlı zabıta araçları, çöp kamyonları ve iş makineleri Havaalanı-Beştepe yoluna dizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankaralılara hizmet etmesi gereken araçların mesai saatleri içinde yola dizilmesi gibi abartılı debdebeye ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Keçiören Belediyesi ve Pursaklar Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya gelişi için Ömer Halisdemir Caddesi'ni kamyon, iş makinesi ve çöp arabalarıyla kapattı. O sıralarda Ankaralılara hizmet etmesi gereken belediye araçları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçiş güzergahında bekletildi. İktidara geldiği günden beri en büyük sloganı ‘durmak yok yola devam’ olan AKP iktidarının sloganına ters düşen bu görüntüler sosyal medyada çok tartışıldı.