SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 241 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Temmuz 2020 17:55

Ankara'da yangın! 700 dönüm arazi küle döndü!

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde arpa ve buğday ekili bir alanda yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alınırken 700 dönüm arazi küle döndü.

Ankara'da yangın! 700 dönüm arazi küle döndü!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ebemölen yaylası yakınında bulunan arpa ve buğday ekili arazide çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, bir anda rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hızla büyüyen yangın ile birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şereflikoçhisar Belediyesi ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında, arpa ve buğday ekili yaklaşık 700 dönüm arazi zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , ankara , ankarada yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM