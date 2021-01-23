Anlaşma tamam! Rus koronavirüs aşısı Türkiye'de üretilecek

GEREKLİ TRANSFERLER BAŞLATILDI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF'in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı.

HEM İÇERİYE HEM DIŞ ÜLKELERE SEVKİYATI YAPILACAK

Yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülüyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

SIRA AB'DE TESCİL EDİLMESİNDE

İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik V, Rusya'nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edildi. Aşının AB'de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.