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Anne kızın korkunç ölümü! Otobüsün altında kaldılar

Anne kızın korkunç ölümü! Otobüsün altında kaldılar
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Kocaeli'de işçi servisinin çarptığı anne ve kızı öldü, 6 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde işçi servisinin çarptığı kadın ile 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi’nde Ü.O. idaresindeki işçi servisi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen A.B. ve 5 yaşındaki kızı N.B.’ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer B’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nur B. ile sürücü Ümit O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

 

AA

Etiketler servis otobüsü anne kız anne kız ölüm kaza
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