  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Antalya uçağının şüpheli rötarına savcılık incelemesi

Antalya uçağının şüpheli rötarına savcılık incelemesi

Antalya uçağının şüpheli rötarına savcılık incelemesi

Tataristan Ulaştırma Savcılığı, Kazan-Antalya seferi yapan Ural Havayolları uçağının 9 saat gecikmeyle kalkması nedeniyle inceleme başlattı.

Tataristan Ulaştırma Savcılığı’nın açıklamasında, “Kazan Uluslararası Havalimanı’nda, 30 Ağustos günü kalkış saati 04.10 olan Kazan-Antalya seferli Ural Havayolları uçağının gecikmesiyle ilgili olarak, yolcu haklarının ihlal edilmesi nedeniyle inceleme başlatıldı. Uçak aynı gün saat 13.34’te kalktı” dendi.

Açıklamada, uçağın Kazan havalimanına gecikmeyle ulaştığı belirtilirken yolcuların 9.5 saat beklemek zorunda kaldığı kaydedildi. Ural Havayolları, yolculara meşrubat ve sıcak yemekler sundu.

Olay günü Tataristan Ulaştırma Savcı Vekili havalimanına gelerek bazı yolcularla görüştü.

Ural Havayolları’nın uçuş güvenliğiyle ilgili kanunlara uyup uymadığının araştırılması amacıyla şirketin merkez ofisinin bulunduğu Sverdlovsk Bölgesi’nin Ulaştırma Savcılığı’na ilgili bilgilerin iletildiği kaydedilen açıklamada, durumun ayrıca Volga Ulaştırma Savcılığı’nın kontrolü altında olduğu da aktarıldı.

Etiketler antalya ural yolcu uçağı rötar şüpheli rötar savcılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler
Üniversite taban puanları açıklandı
İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar yıllar sonra bir araya geldi
İstanbul'da korku dolu anlar! Köprünün üzerinden gemiye atladı
Gülben Ergen'in sahne kıyafeti olay oldu
Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen süper minisiyle poz verdi
Son seçim anketinde 20 yıldır hiç olmayan oldu!
İçişleri'nden 18 yaş üstüne PCR testi zorunluluğu genelgesi
Survivor yarışmacısı Berna Keklikler mayolu pozlarıyla büyüledi