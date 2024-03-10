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Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi

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Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 35.12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı Antalya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir zarara neden olmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler antalya deprem son depremler
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