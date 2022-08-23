Antalya’da kumar operasyonu: 8 kişiye 14 bin 421 lira ceza

Antalya’da ihbar üzerine düzenlenen kumar baskınında 2 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye 14 bin 421 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde kumar oynatıldığı, iş yerinin giriş kapılarının kilitli olduğu ve camlarının koyu perde ile kapatılarak içerisinin görünmediği, kamera sistemleri ile giriş kapısının izlendiği ve erkete tabir edilen şahıslar tarafından içeri giren şahısların kontrol edildiği belirlendi. Kılıç masası olarak tabir edilen kumar oyunu için özel olarak dizayn edilmiş masaların bulunduğu 2 adrese yapılan operasyonda; 2 deste iskambil kağıdı, 2 adet yazboz ve kumar oyununa konu olan 2 bin 550 liraya el konuldu. İşletme sahibi 2 kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 421 lira idari para cezası uygulandı.