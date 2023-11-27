  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Antalya'da sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi
Güncelleme:

Antalya'da henüz bilinmeyen bir nedenle, sazlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılırken, yakındaki evlere ulaşmaması için ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaz mevkiinde Manavgat Irmağı kenarındaki sazlık ve kamışlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülen yerlerden yeniden alevler yükseldi. Ekipler, yangının sazlığın yakınındaki ikamete ulaşmaması için de önlem aldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler antalya sazlık yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin, motorin ve LPG'ye vergi zammı geliyor
Erdoğan şimdi de ''sende vicdan var mı'' diyecek mi ?
MTV'de indirim olacak mı?
27 Kasım haftası burç yorumları
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor
462 km menzilli elektrikli SUV Türkiye'ye geliyor! Fiyatı belli oldu
Türkiye'nin milli gururları ANKA-3 ve KAAN uçuşa hazırlanıyor
İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller
Sigaraya bir zam daha!
Uzman isimlerden yerel seçimler öncesinde İstanbullulara kritik çağrı