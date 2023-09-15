Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Demre ilçesinde belediyenin çöp dökme alanında başlayan ve ormanlık alana ormana sıçrayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından söndürüldü.
Gürses ve Davazlar Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çöplük alanda başlayan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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