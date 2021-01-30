AÖF final sınav sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan AÖF güz dönemi dönem sonu sınavının değerlendirmeleri tamamlandı. AÖF final sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencilerinin erişimine açıldı.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada "Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara https://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsin. " denildi.

Öğrenciler, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilecek.

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