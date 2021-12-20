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Apartman dairesinde sülük tedavisi öldürüyordu!

Apartman dairesinde sülük tedavisi öldürüyordu!

İstanbul'da 42 yaşındaki Ebru B., hemoroidden kurtulmak için yaptırdığı sülük tedavisi sonrası ölümden döndü.

Fatih'te zilinin üzerinde 'Sağlıkçı' yazan bir apartman dairesine Giden Ebru B. sözde sağlık merkezinde sülük tedavisi için işlem odasına alındı. Hemoroid sorunundan kurtulmak isteyen kadına yapıştırılan sülük bir türlü tutunamadı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre doktor olduğunu söyleyen görevli hemoroidi jiletle kesti. Ebru B.'ye pis kanın akıtılması için hemoroidin jiletle kesilmesinin zorunlu bir durum olduğu söylendi. Doktor, kanamanın bir gün süreceğini söyleyerek seans ücretini aldı ve Ebru B.'yi evine gönderdi.

KANAMA DEVAM ETTİ

Esenler'deki evine gitmek üzere özel bir araca binen kadının kanaması arttı. Eve gittiğinde kendisinden geçen kadın, banyoya girmek istediği sırada bilincini kaybetti.

Saatlerce banyoda kalan ve yoğun kan kaybeden kadın, annesinin eve gelmesiyle ölümden kurtuldu. Eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ebru B., tedavi edildi.

DAİREDE SÜLÜKLER BULUNDU

Ebru B.'nin şikayeti üzerine yapılan araştırmada, söz konusu dairenin Mehmet D. adına kiralandığı, işlemi ise Bağcılar'da aile hekimliğinde hemşire olarak görev yapan Fatma K.'nin yaptığı tespit edildi. Polis dairede yaptığı araştırmada ameliyathane şekline çevrilen odada kavanozlar içinde sülükler buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sabah

Etiketler istanbul sülük tedavisi
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