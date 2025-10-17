Araç sahipleri dikkat! Bugün yakıt almayın, yarın indirim var

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Türkiye'de bitmek bilmeyen zam yağmurundan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarına Ekim ayının ikinci indirimi geliyor. İşte beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Türkiye her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanmaya devam ederken zam yağmurundan en çok nasibini alan ürünlerin başında gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru Ekim ayında frene bastı.

Geçtiğimiz hafta uzun bir aranın ardından hem benzine hem de motorine çifte indirim gelmişti. Çifte fiyat düşüşü benzinin litre fiyatına 1 TL 30 Kr, motorine ise 1 TL 38 Kr olarak yansımıştı.

Ancak araç sürücüleri için Ekim ayının ikinci güzel haberi bugün geldi.

Şimdi de 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 TL'lik bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 17 Ekim Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53 TL
Motorin fiyatı: 54,24 TL 
LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,15 TL 
Motorin fiyatı: 53,22 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,33 TL 
Motorin fiyatı: 54,57 TL
LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,28 TL
Motorin fiyatı: 55,57 TL
LPG fiyatı: 30,04 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,32 TL
Motorin fiyatı:  55,61 TL
LPG fiyatı: 29,37 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,17 TL
Motorin fiyatı: 54,45 TL
LPG fiyatı: 29,11 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,76 TL
Motorin fiyatı: 55,02 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,01 TL
Motorin fiyatı: 55,30 TL
LPG fiyatı: 28,57 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,11 TL 
Motorin fiyatı: 55,35 TL
LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,34 TL 
Motorin fiyatı: 54,54 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  53,41 TL 
Motorin fiyatı: 54,64 TL
LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,74 TL
Motorin fiyatı: 55 TL
LPG fiyatı: 27,83 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,81 TL 
Motorin fiyatı:  55,04 TL
LPG fiyatı: 29,77 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,80 TL 
Motorin fiyatı: 55,04 TL
LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,44 TL 
Motorin fiyatı: 55,66 TL
LPG fiyatı: 31,06 TL

