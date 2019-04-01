Artvin Yusufeli'de CHP seçimin yenilenmesini istedi

Türkiye, AK Parti ve CHP oylarının birbirine yakın olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine kilitlenmişken, Türkiye’nin diğer bölgelerinde de seçim kıran kırana geçti. CHP’nin kazandığını açıkladığı Artvin’in Yusufeli ilçesi de bunlardan biri.

Yusufeli'nde CHP'li aday Barış Demirci üç oy farkla seçimi kazandığını açıklamıştı ki, AK Parti'den bir sandığa itiraz geldi. İlçedeki 1015 sayılı sandık itiraz üzerine bir kez daha sayıldı. Sayım sonunda ise, ıslak imzalı tutanakta CHP'ye verildiği yer alan toplam oy sayısından, dört oy az çıktı.

Böylece AK Parti'li aday seçimin galibi ilan edildi. CHP, bunun üzerine tutanak tutup, ilçe seçim kuruluna başvurdu. Seçim kanununa göre, eğer bir seçim bölgesinde yapılan sayımlar sonucunda ıslak imzalı tutanaklar ile, sandıktan çıkan oyların sayısında seçim sonucunu etkileyecek fark varsa, o bölgede seçim tekrar ediliyor. 2014 tarihli yerel seçimlerde Ağrı ve Yalova belediye başkanlıkları için benzer bir durum yaşanmış ve bu iki ilde seçim tekrar edilmişti.

Yusufeli CHP örgütü de, bu örneklere de dayanarak, seçimin tekrarlanması için başvuru yaptı. Ancak ilçe seçim kurulu bu başvuruyu reddetti. CHP, konuyu önce il seçim kurulu, ardından da YSK'ya kadar götüreceğini açıkladı.