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Asgari ücretle çalışıyordu, bir anda hayatı değişti: Tam 1 milyon TL...

Asgari ücretle çalışıyordu, bir anda hayatı değişti: Tam 1 milyon TL...
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Malatya'da bir mağazada asgari ücretle çalışan 32 yaşındaki işçi, 20 TL'ye aldığı Kazı Kazan kuponuyla 1 milyon TL ikramiye kazandı.

Malatya'nın Hamidiye Mahallesi'nde bir giyim mağazasında asgari ücretle çalışan ve 1 ay önce evlendiği öğrenilen kişi, 17 Ekim'de iş yerinin olduğu bölgedeki bayiden 20 TL vererek, '20'ye Katla' adı verilen Kazı Kazan kuponunu aldı.

Kuponu kontrol eden talihli, 1 milyon TL'lik ikramiyenin kendisine çıktığını fark etti. Talihli daha sonra teyit için bayiye gitti. Bayi işletmecisi Can Ulaş Y., ikramiyenin kendisine çıktığını doğruladı.

Can Ulaş Y., "1 milyon TL ikramiye çıkan müşterimizi tebrik ederiz. Müşterimiz asgari ücret ile çalışan bir işçiydi. Geçen ay evlenmişti ve borcu vardı. 'Ağabey, çok sevindim' dedi. Arada gelip, Kazı Kazan oynuyordu. İhtiyacı olan biriydi; ikramiyenin çıkmış olmasına biz de sevindik" dedi.

 

Etiketler para asgari ücret
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