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Asrın felaketinde can kaybı 44 bini geçti

Asrın felaketinde can kaybı 44 bini geçti
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası can kaybı 44 bin 218'e yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi.

Son duruma ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 9.136 artçı deprem meydana gelmiştir.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’dan toplam 528.146 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Etiketler deprem asrın felaketi can kaybı
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