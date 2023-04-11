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Asrın felaketinde kimliği tespit edilemeyen çocuk sayısı açıklandı

Asrın felaketinde kimliği tespit edilemeyen çocuk sayısı açıklandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Maraş depremlerinde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuktan 1788’inin ailelerine teslim edildiğini, 79 çocuğun bakımına alındığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Maraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili açıklama yaptı. 6 Şubat'tan sonra 1915 çocuğun kayıt altına alındığını belirten Bakanlık, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1788 çocuğun ailelerine teslim edildiği duyurdu.

Açıklamada 41 çocuğun hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 22 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 479 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir."

Bakanlık, deprem bölgesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarından hizmet alan 533 yaşlı ve bin 133 engelli ile bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen 270 yaşlı ve 955 engellinin farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini de bildirdi.

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