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Atatürk Anıtı'na saldırıda karar verildi

Atatürk Anıtı'na saldırıda karar verildi

Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp yıkmaya çalışan iki kuzen tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'na dün sabah saatlerinde ciple giden 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı.

Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

B.F. ve kuzeni C.F., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki kuzen tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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DHA

Etiketler samsun atatürk anıtı onur anıtı
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