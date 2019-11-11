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  3. 11 Kasım 2019 19:14

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay

Atatürk Havalimanı'nda bir personelin bacağı, hareket eden ACT Cargo'ya ait olan bir uçağın iniş takımlarına sıkıştı. Personel hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay
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Atatürk Havalimanı'nda Osman Kaan Selçuk isimli yer hizmeti personelinin bacağı, o sırada hareket eden ACT Cargo'ya ait uçağın iniş takımlarının arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Selçuk, ameliyata alındı.

ACT Cargo 'ya ait Boeing 747 ipi kargo uçağı kalkışa hazırlandığı sırada, harekat memurunun takozu almak istediği sırada kaza yaşandı. Takozu almak isteyen yer hizmetleri görevlisi Osman Kaan Selçuk'un bacağı uçağın hareket etmesi sonucu iniş takımları arasında sıkıştı.

Personele ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen personelin ameliyata alındığı öğrenildi.

DHA

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