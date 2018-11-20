Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olay için karar

ABD’li kadın yolcu Tracey Lynn Brown’un (48) Atatürk Havalimanı’nda ölümüne ilişkin görülen davada 4 polis 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık polis Furkan Altan savunmasında, "Ben odaya girdiğimde şahıs kelepçeli vaziyette yerde yatıyordu. Bağırıyordu, küfrediyordu, öpücük atıyordu. Şahsın uçaktaki aykırı davranışları sebebiyle psikiyatr çağrılmış ve şizofren olduğu teşhisi koyulmuş" dedi.



Davada sanık 7 polis memuru beraat ederken, doktor ise adli para cezasına çarptırıldı. Atatürk Havalimanı’nda ABD vatandaşı kadın yolcu Tracey Lynn Brown’u yüzüstü yatırıp sırtına basarak ölümüne neden olduğu iddia edilen olaya ilişkin 12 polis memuru ve bir doktorun yargılandığı dava karar verildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Olay günü yaşananları anlatan tutuksuz sanık Mesut Öztürk, "Adli Tıp Kurumu’nun raporunda belirtildiği üzere benim yaptığım uygulama hastanın ölümüne sebebiyet vermemiştir. Saldırgan ve çevreye zarar verebilecek hastayı sakinleştirmek amacıyla bir uygulama yaptım. Hata yaptığımı düşünmüyorum beraatimi istiyorum” dedi.

'ŞİZOFRENDİ, ÖPÜCÜK ATIYORDU'

Olay günü ilk zor kullanma anında orada bulunmadığını söyleyen sanık polis Furkan Altan ise savunmasında şunları söyledi: “İlk zor kullanma esnasında ben yoktum. Ben odaya girdiğimde şahıs kelepçeli vaziyette yerde yatıyordu. Bağırıyordu. Küfrediyordu. Öpücük atıyordu. Ben şahısa sorduğumda olayları anlattı. Sağlık ekibi fenalaşmasından dolayı değil, sakinleşmemesinden dolayı çağırılmıştır. Tanık beyanlarında da şahsın uçaktayken bile aykırı davranışları sebebiyle psikiyatr çağrılmış ve şizofren olduğu teşhisi koyulmuş. Bilirkişi raporunda da kamera görüntülerindeki kişilerin tam teşhis edilemediği belirtilmiştir. Ben zor kullanma yetkimi aşmadım” dedi.

Sanık Serhan Öztaş ise olay saatinde Bakırköy Devlet Hastanesi’nde olduğunu belirterek, "Görev yerime döndüğümde yabancı uyruklu bir kadının yerde kelepçeli yattığını gördüm. Kontrol ettiğimde nabzının atmadığını gördüm. Hemen doktora haber verdim. Ambulansla hastaneye giderken de eskortluk ettim. Bu olay nedeniyle psikolojim bozuldu” ifadelerini kullandı.

AYRI AYRI BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Sanık avukatı Funda Sadıkahmet Alp, Adli Tıp Kurumu raporları ile otopsi raporu arasında çelişki olduğunu, maktül kadının makatından çıkan kapsülün akıbetiyle ilgili dosyaya gelen hiç bir evrak olmadığını ve hayatını kaybeden Brown’un 5’inci celse duruşmaya katılan çocuklarının tercümanlığını, tercüman çağrılmaması nedeniyle avukatları A.Metin Uraçin’in yaptığını bunun ise hukuken doğru olmadığını belirterek 5 polis müvekkilinin beraatini talep etti. Sanıkların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti polis sanıklar Akın Yurdakoş, Uğur Telli, Ufuk Türk, Çınar Çetin, Nihat Yıldırım ve Ali Emran Erdoğan, Murat Enes’in üzerilerine atılı “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamada” kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Hayatını kaybeden sanık Mustafa Kanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren mahkeme, sanık Mesut Öztürk’ün tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olduğu sabit olduğundan 12 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti sanıklar Hüseyin Tıngır, Murat Aydın, Furkan Altan ve Serhan Öztaş’ın "zor kullanma yetkisini aşarak kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.