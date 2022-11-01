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Atatürk'ü öven TRT spikeri Deniz Demir Meclis gündeminde

Atatürk'ü öven TRT spikeri Deniz Demir Meclis gündeminde
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CHP Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, TRT spikeri Deniz Demir'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözleri nedeniyle görevden alındığı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

TRT spikeri Deniz Demir, canlı yayında okuduğu 29 Ekim mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ü öven sözler söylemesinin ardından TRT yönetimi tarafından görevinden alındığı iddia edildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül konuyu Meclis gündemine taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 

CHP’li Bülbül, önergede şu soruları yöneltti: 

  • TRT spikeri Deniz Demir’in Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yayında söylemiş olduğu sözlerden dolayı TRT yönetimi tarafından görevinden alındığı iddialar doğru mudur? 

  • Doğru ise TRT yönetiminin söylenen bu sözlerden dolayı rahatsızlığı nedir?

  • TRT spikeri Deniz Demir söylemiş olduğu bu sözlerden dolayı görevinden alındıysa bu görevden almanın yasal dayanakları nelerdir?
Etiketler trt spikeri atatürk
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