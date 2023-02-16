Atsu'nun menajerinden sert sözler: Futbolcuna sahip çıksaydın keşke

Christian Atsu ve Taner Savut'un evleri bulundu. Depremde yan yatıp devrilen Atsu'nun kaldığı bina akıbetini korumaya devam ediyor. Hala enkaz altında bulunamayan Atsu'nun menajeri sosyal medya hesabından sert eleştirilerde bulundu.

Türkiye'yi yasa boğan depremin 11. gününde hala enkaz altında bulunan Christian Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı evlere ulaşıldı fakat iki isimden hala bir haber yok. Hal böyle olunca yıldız oyuncunun menajerinden eleştiriler geldi. Atsu'nun Türkiye temsilcisi Murat Uzuhmehmet, sert sözlerle yetkililieri eleştirdi.

"FUTBOLCUNA SAHİP ÇIKSAYDIN KEŞKE"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı eleştiren Uzuhmehmet, "Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke. 11 gün oldu bir kişiyi bile aramadın, enkazın yanına gelmedin. İstanbul'dan Hatay'a kendi imkanlarımızla geldik, ailesi Gana'dan kendi imkanlarıyla geldi." ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanında Hatayspor'un onursal başkanlığını da yapıyor.