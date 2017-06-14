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  3. 14 Haziran 2017 07:22

Aybüke öğretmenin katilinin kimliği tespit edildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin katili olan teröristin Batmanlı Ahmet Seçkin olduğu öğrenildi.

Aybüke öğretmenin katilinin kimliği tespit edildi
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Batman'ın Mava Dağı bölgesinden geldikleri belirlenen iki PKK'lı terörist, geçtiğimiz hafta AK Partili Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına uzun namlulu silahlarla rastgele ateş açmış, kurşunlar o sırada yoldan geçen ve içinde 5 öğretmenin bulunduğu araca isabet etmişti. Araçtaki öğretmenlerden 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Aybüke öğretmeni şehit eden ve ardından karakola saldıran teröristin Batman nüfusuna kayıtlı Ahmet Seçkin olduğu belirtildi. Kozluk ilçesinde saldırı talimatını veren teröristlerin yakalanması için de geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Aybüke öğretmen şehit olmadan önce...Aybüke öğretmen şehit olmadan önce...

Aybüke öğretmene yürek yakan vedaAybüke öğretmene yürek yakan veda

 

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