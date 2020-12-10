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  3. 10 Aralık 2020 21:46

Baba- oğul 14 gün arayla koronavirüsten öldü

Aydın Çine ilçesinde, Mustafa Tatlıbaş ve 80 yaşındaki babası Özcan Tatlıbaş 14 gün arayla koronavirüse yenik düştü.

Baba- oğul 14 gün arayla koronavirüsten öldü
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Çine Belediyesi'nde çalışan Mustafa Tatlıbaş, kasım ayı içerisinde koronavirüse yakalanarak hastanede tedaviye alındı.

Tatlıbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 28 Kasım'da hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümünün üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından baba Özcan Tatlıbaş da koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.  

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