Baba ve iki oğlu koronavirüse yenildi

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan aileden önce 49 yaşındaki İhsan Mimir corona virüse yakalandı.

İhsan Mimir'in ardından sırasıyla 74 yaşındaki babası Metin Mimir ve 48 yaşındaki kardeşi İlhan Mimir'in testleri pozitif çıktı.

Üçü de yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İhsan Mimir, 20 Ocak'ta yaşam savaşını kaybetti.

İhsan Mimir'in babası ve kardeşi de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bir ay içinde art arda yaşamını yitiren baba ve iki oğlu, Çavuşlu beldesinde defnedildi.