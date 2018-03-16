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  3. 16 Mart 2018 17:44

Bahar havasına aldanmayın ! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de fırtına beklendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

Bahar havasına aldanmayın ! Meteoroloji uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege’de fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan lodosun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak pazar günü Marmara'nın doğusu ile İç Egede kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul 16 Mart 2018 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 15 derece, İstanbul 17 Mart 2018 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 18 Mart 2018 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 19 Mart 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 15 derece, İstanbul 20 Mart 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 14 derece.

DHA

bahar havası , fırtına , meteoroloji
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